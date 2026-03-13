Военно-спортивная игра для девушек прошла в Богородском округе

В Ногинске прошла открытая военно-спортивная игра на Кубок комиссара Московской области — «Мисс-Патриотика 2026». В этом году география конкурса расширилась: за победу боролись женские команды из Богородского округа и соседних муниципалитетов.

Более 80 девушек соревновались в различных дисциплинах. Участницы демонстрировали навыки оказания первой помощи, проходили военизированную эстафету, показывали знание правил дорожного движения и физическую подготовку. Патриотическая тематика стала лейтмотивом всех испытаний.

Среди гостей игру посетили депутат Богородского округа Екатерина Щербакова и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов.

«Это было невероятно вдохновляюще. Умницы, красавицы, подтянутые, собранные — но главное, они выбрали для себя правильный путь. Путь служения Родине, путь патриотизма. Сегодня они готовы стать опорой и поддержкой в любых, даже самых сложных ситуациях. Эти девочки — настоящие помощницы, надежные и сильные», — поделилась впечатлениями Екатерина Щербакова.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают воспитывать патриотизм и готовить молодежь к защите страны. Участницы доказали: красота и сила духа могут идти рука об руку.