Военно-полевые сборы школьников завершились в Воскресенске

Мероприятие собрало в Воскресенске около 90 воспитанников патриотических клубов, детей участников специальной военной операции и трудных подростков со всего Подмосковья. Ребята в возрасте от шести до 18 лет целую неделю занимались тактической, огневой, строевой и медицинской подготовкой.

Военно-полевые сборы «Антитеррор. Честь имею», которые проходят уже 22 года подряд, были организованы Центром патриотического направления «Аквариум». Они посвящены памяти их основателя — участника боевых действий в Афганистане Евгения Балицкого. Для школьников организовали плотный график занятий, питание с полевой кухни и встречи с участниками боевых действий.

Одним из участников стал 10-летний Сережа Боев из Курской области, известный тем, что он каждый день встречал российских военных на дороге в Суджу. На полевые сборы в Воскресенск мальчика привезли члены центра «Аквариум».

Торжественное закрытие мероприятия, которое прошло в рамках цикла патриотических мероприятий «Единой России» «Успех V единстве поколений» посетили депутаты окружного совета, представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и сторонники партии.