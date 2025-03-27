Военно-патриотический клуб «Саланг» получил постоянное помещение в Дмитрове

Клуб, созданный учителем школы № 8, ветераном СВО Владимиром Гасковым, теперь будет работать на базе Дмитровской школы ДОСААФ. В гостях у участников «Саланга» побывал глава округа Иван Курданин.

Владимир Гасков рассказал руководителю муниципалитета о деятельности клуба. Ребята участвуют в разнообразных соревнованиях и мероприятиях, а также изучают историю России на конкретных примерах — героев Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов сегодняшних участников СВО.

Во время круглого стола с участием руководителей и воспитанников «Саланга», представителей совета ветеранов УМВД, обсудили важность преемственности в работе с подрастающим поколением.

Владимир Гасков также поделился с Иваном Курданинам проблемами клуба, одной из которых является отсутствие отопления в помещениях. Для подготовки ребят к поступлению в вузы силовых структур необходимо обустройство полосы препятствий. Глава Дмитровского округа пообещал помочь в решении этих вопросов.

Кроме того, в этот день руководитель муниципалитета передал через Владимира Гаскова бойцам СВО на передовую тепловизионный прицел с лазерным дальномером. Он позволяет обнаружить ростовую фигуру человека или крупное животное на расстояниях до 2361 метра.