Военно-патриотический клуб имени князя Владимира Храброго отметил 21-летие в Серпухове

Воспитанники православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго устроили отчетный концерт в честь его 21-летия. Праздник прошел 8 марта в Доме культуры поселка Большевик.

За два десятилетия клуб воспитал более 500 юных жителей Серпухова. Сейчас здесь занимаются свыше 60 ребят от 8 до 17 лет. Программа обучения включает спорт, военную подготовку, основы православной культуры и исконно русские традиции.

«Каждый наш воспитанник — настоящий патриот и достойная смена старшему поколению», — поделились наставники клуба.

Для многих выпускников защита Родины стала делом жизни: они поступают в военные училища, спортивные вузы и академии силовых структур.

Особая гордость клуба — выпускники, которые сегодня защищают интересы страны в зоне проведения спецоперации. На отчетном концерте ребята показали гостям свои умения, полученные за годы занятий.