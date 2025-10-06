Военно-патриотическая игра «Наследники Победы» прошла в Подольске

XII открытые соревнования собрали более тысячи юнармейцев, представителей военно-патриотических отрядов из Подмосковья и других регионов России. Игра с 2023 года посвящена памяти кавалера ордена Мужества, героя СВО Дмитрия Зернова.

Соревнования прошли на территории Подольска, где когда-то жил и работал Дмитрий Зернов — учитель физкультуры Федюковской средней школы, наставник десятков подростков и создатель юнармейского отряда «Поиск». В октябре 2022 года Дмитрий ушел добровольцем на СВО. 23 июля 2023 года геройски погиб, прикрывая отход товарищей под огнем противника. Ему было всего 35 лет. Почетными гостями игры стали вдова Дмитрия Зернова Людмила и его родители, Игорь Николаевич и Татьяна Викторовна.

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что соревнования с каждым годом становятся все масштабнее. В этом году за награды боролись 120 команд, которые состязались в девяти дисциплинах.