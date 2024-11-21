Патриотическая игра памяти участника СВО Дмитрия Розова прошла в Ногинске

Идея организации и проведения игры — результат совместной работы молодежного центра «Юность», Центра допризывной подготовки, администрации округа и управления образования.

Спортивная игра для сборных команд округа проходила в несколько этапов: конкурс по комплексным силовым упражнениям, подготовка пострадавшего к транспортировке и оказание первой помощи, военизированная эстафета, конкурс «Истории священные страницы», стрельба из пневматической винтовки.

Восемь команд из Юнармии, кадеты, ребята из Молодежного центра собрались, чтобы почтить память земляка. Дмитрий — кавалер ордена мужества, позывной «Феникс». Начал увлекаться исторической реконструкцией еще в школе. Его знали как отзывчивого, дружелюбного парня, готового прийти на помощь. В 2014 году он в первый раз отправился в Донецк. После возвращения продолжал помогать, регулярно собирал и возил в Донецкую область гуманитарную помощь для мирных жителей. С февраля 2022 года он продолжал возить помощь уже на передовую. В августе, еще до объявления мобилизации, вместе с друзьями записался и пошел на фронт добровольцем. В декабре приехал ненадолго в отпуск обнять маму и дочку.

21 марта 2023 на Авдеевском направлении, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Тоненькое, погиб сержант 200 бригады Вооруженных Сил России Дмитрий Розов. Его подразделение сумело подобраться к позициям ВСУ, но попало под шквальный огонь из стрелкового оружия и артиллерии. Подразделение понесло потери, было принято решение отступать. Прикрывая боевых товарищей, Дмитрий вел огонь по живой силе противника из автомата. Однако пуля вражеского снайпера оборвала его жизнь.

Игру планируется сделать традиционной и проводить ежегодно. По итогам соревнований победившая команда заберет переходящий кубок имени Дмитрия Розова.

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