Военная прокуратура провела личный прием бойцов СВО в Солнечногорске

Военная прокуратура провела прием участников СВО и их семей в Солнечногорске. На нем рассмотрели вопросы предоставления льгот, социальной поддержки и выплат.

Встречу провели военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов, городской прокурор Солнечногорска Дмитрий Антонов и представители фонда «Защитники Отечества».

Многие обращения участников были связаны с получением льгот, социальных гарантий, а также региональных и федеральных выплат.

Всего дали разъяснения, а по вопросам, требующим прокурорского вмешательства, организовали проверки.