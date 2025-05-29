Военная прокуратура провела личный прием бойцов СВО в Солнечногорске
Военная прокуратура провела прием участников СВО и их семей в Солнечногорске. На нем рассмотрели вопросы предоставления льгот, социальной поддержки и выплат.
Встречу провели военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов, городской прокурор Солнечногорска Дмитрий Антонов и представители фонда «Защитники Отечества».
Многие обращения участников были связаны с получением льгот, социальных гарантий, а также региональных и федеральных выплат.
Всего дали разъяснения, а по вопросам, требующим прокурорского вмешательства, организовали проверки.
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