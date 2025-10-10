Военная прокуратура помогла бойцу СВО из Подмосковья получить выплаты

Военная прокуратура восстановила права участника специальной военной операции из Подмосковья. Он был ранен, однако положенную выплату вовремя не получил.

Проверку провела 98-я Военная прокуратура гарнизона в Солнечногорске. Выяснилось, что боец, раненный летом прошлого года, долгое время не мог получить положенную компенсацию из-за затянувшегося оформления документов.

Участнику специальной операции не перечислили предусмотренную законом денежную выплату, сумма которой превышала 1,7 миллиона рублей.

После вмешательства военной прокуратуры ситуацию удалось урегулировать. Средства в полном объеме поступили на банковский счет военнослужащего.