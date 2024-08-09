Специалисты « Военной хроники » разобрали концепцию действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщил RT .

Предыдущие попытки удара по Белгородской области реализовывались силами ГУР и РДК*. В этот раз в нападении были открыто задействованы армейские части Вооруженных сил Украины.

Что касается потерь со стороны противника, через сутки после захода ВСУ через границу Министерство обороны России рассказало о ликвидации 100 военных. Уже 8 августа в ведомстве сообщили об уничтожении 400 человек.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в список террористических организаций и запрещен в России