«Военная хроника»: российские бойцы окружили гарнизон ВСУ в Красногоровке
Российским войскам удалось обеспечить окружение гарнизона ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Согласно данным СМИ, штурмовики 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвинулись на 800 метров. Сейчас они находятся в 0,5 километра от западного въезда.
Ранее российские бойцы, штурмуя город, взяли в плен группу украинских солдат, добавил RT.
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