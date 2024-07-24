«Военная хроника»: российские бойцы окружили гарнизон ВСУ в Красногоровке

Российским войскам удалось обеспечить окружение гарнизона ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно данным СМИ, штурмовики 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвинулись на 800 метров. Сейчас они находятся в 0,5 километра от западного въезда.

Ранее российские бойцы, штурмуя город, взяли в плен группу украинских солдат, добавил RT.

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