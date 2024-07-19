Военкор RT Газдиев рассказал из Очеретина, что ВСУ не мотивированы сражаться

Первыми освобожденный Очеретин в Донецкой Народной Республике посетили представители RT . По словам военного корреспондента телеканала Мурада Газдиева, небо здесь заполнено FPV-дронами.

Он подчеркнул, если российские вооруженные силы становятся ближе, то украинские подразделения с большой вероятностью начинают покидать свои позиции, так как теряют мотивацию для ведения боя.

«Здесь можно понять, почему украинская сторона в последнее время начала говорить о переговорах», — отметил Газдиев.

В настоящее время российские войска продвигаются на севере примерно на два километра от Архангельского, оказывают давление на Тимофеевку к северо-западу, двигаются к Прогрессу на западе и к Новоселовке на юго-западе.