Власти Украины наняли агентов для подрывной деятельности в российском тылу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Комментируя убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, военкор отметил, что сейчас линия фронта в конфликте с Украиной проходит и в глубоком тылу России,

«Очевидно, что у нас действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых „пинкертонов“», — отметил он.

По словам журналиста, он также подпадал под наблюдение так называемого детектива, который следил за домом Коца якобы с целью расследования случая измены. Военкор призвал превратить украинский тыл в минное поле.

Взрыв рядом с многоэтажным домом на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром 17 декабря, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб. Жертвой теракта также стал его помощник.