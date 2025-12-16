«Поймал вдруг себя на мысли, что я уже это видел. Мощный кулак, болезненная для России цель, ставка ва-банк. То же самое Киев демонстрировал во время вторжения в Курскую область», — написал он.

Коц напомнил, что Киев в то время поставил задачу-максимум — заход на АЭС, а позже попытался выжать из ситуации все военные и политические дивиденды. Зеленский надеялся, что вторжением в курское приграничье сможет оттянуть российские ресурсы из Донбасса и показать западным спонсорам, что ВСУ еще боеспособны. Только его расчет не оправдался.

По мнению военкора, сейчас произойдет то же самое. Киев может бросить лучшие силы и достигнуть локального успеха, но в перспективе у него «лютая черная дыра».

Пока украинские боевики будут умирать за Купянск, российские военные продолжат освобождать города, как уже делали, «пока „захистники“ разлагались в Ольговском лесу».

Ранее бойцы группировки войск «Запад» заблокировали три группы боевиков ВСУ на окраинах Юбилейного района, пытающихся пробраться в Купянск.