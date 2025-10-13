Военкор Лина Корсак возглавила женсовет Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска

Лина Корсак стала первой женщиной с боевым опытом, вошедшей в Ассоциацию ветеранов СВО округа. Она активно участвует в ее деятельности и теперь будет координировать женсовет — от организационных решений до деятельной помощи.

В составе женсовета сегодня десять участниц, каждая из которых отвечает за отдельное направление. Продюсер Екатерина Куприк будет курировать концерты для бойцов на передовой и в госпиталях, Ольга Гаврилюк будет курировать экскурсионные программы. Также члены совета будут помогать в поиске пропавших, оказывать психологическую поддержку через акватерапию, заниматься сбором гуманитарной помощи и реализацией других проектов.

«Женщины — это великая сила. Пока наши мужчины с оружием в руках защищают Родину, мы становимся для них крепким тылом. Работа по поддержке наших военных в госпиталях, организация гуманитарной помощи, организация мероприятий, психологическая помощь, работа по трудоустройству, поиск пропавших без вести, забота о семьях и многое-многое другое — все то, что мы должны делать в тылу. И именно от этого тыла зависит спокойствие наших бойцов за тех, кто дома», — подчеркнула советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

На встрече также наметили план мероприятий, проведение консультационных дней и мастер-классов, а также обсудили подготовку к празднованию Дня отца. По словам советника главы округа Виктории Кураковой, женсовет открыт для новых участниц и готов принять всех, кто желает внести свой вклад в общее дело.