Военкор из Ленинского округа снимет цикл фильмов о ветеранах СВО

Документальный цикл фильмов «Судьбы ветеранов СВО» начали создавать в Ленинском округе. Производством займутся военный корреспондент из муниципалитета Владимир Гриневич и его коллега с «Первого канала», руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

Фильмы будут рассказывать о мужестве и силе духа военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в зоне СВО.

«Камера фокусируется на ребятах, столкнувшихся с тяжелейшими испытаниями — серьезными ранениями и потерей конечностей. Фильмы покажут, как эти мужественные люди, собрав волю в кулак, находят в себе невероятные силы, чтобы преодолеть боль, адаптироваться и продолжать жить дальше», — отметил председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Владимир Гриневич почти год провел в командировках на передовой. В историко-культурном центре Ленинского округа при его поддержке открыли музей, посвященный событиям спецоперации.