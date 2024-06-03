Военкор Андрица показал кадры продвижения российских бойцов на Харьковском направлении

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал кадры столкновения бойцов 15-го СМП 1-й танковой армии с ВСУ на Харьковском направлении.

Как рассказал командующий взводом с позывным Мамура, противник намеревался отразить удары, однако ему это не удалось. После атаки украинские бронемашины больше не подходили к позициям российских войск.

Андрица также снял на видео проход вдоль посадки на позиции АГС. А во время беседы с командиром взвода с позывным Француз поступила команда открыть огонь по силе, находящейся в 1,5 километра.

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