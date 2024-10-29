Россия располагает оружием, чтобы раз и навсегда лишить Украину немецких заводов Rheinmetall. Такое мнение высказал «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, в первую очередь, речь идет о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Во-первых, практически не существует ПВО, которое было бы способно ее уничтожить. Кроме того, Россия могла бы использовать для поражения цели «Искандеры» и «Оникс».

Не стоит также забывать и разведовательных дронах, добавил эксперт. Их можно запустить первыми, чтобы прощупать слабости в ПВО и нанести более точный и прицельный удар для разгрома заводов на территории Украины.