Россия располагает оружием, чтобы раз и навсегда лишить Украину немецких заводов Rheinmetall. Такое мнение высказал «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, в первую очередь, речь идет о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Во-первых, практически не существует ПВО, которое было бы способно ее уничтожить. Кроме того, Россия могла бы использовать для поражения цели «Искандеры» и «Оникс».
Не стоит также забывать и разведовательных дронах, добавил эксперт. Их можно запустить первыми, чтобы прощупать слабости в ПВО и нанести более точный и прицельный удар для разгрома заводов на территории Украины.
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