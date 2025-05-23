Водитель из Балашихи отправился добровольцем в зону СВО

Уроженец Смоленской области Юрий после окончания Казаческого института по специальности инженер автоматизации, работал водителем и основал собственную компанию по грузоперевозкам. В 2019 году он переехал в Балашиху, а декабре 2024 года подписал контракт на военную службу и приступил к несению службы в морской пехоте.

В ходе выполнения боевых задач на Курском направлении рота подверглась атаке дронов с гранатами. Юрий получил ранение в левое плечо, но продолжил выполнять боевой долг, помогая товарищам. Через несколько дней он снова был ранен, на этот раз осколком в правое плечо. Только после выполнения всех поставленных задач Юрий вместе с сослуживцами отправился в госпиталь.

«Отправиться на СВО меня мотивировала любовь к Родине. Хотел защитить свою семью, своих четверых детей. Хотел понять своими глазами, что происходит на линии фронта. Я увидел, что сейчас идет другая война — цифровая», — поделился Юрий.

После выписки из госпиталя Юрий планирует вернуться на СВО, если его здоровье позволит.

Для тех, кто желает встать на защиту Родины, в Балашихе открыт Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.