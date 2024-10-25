Внесенный в список террористов боец MMA отправился в зону СВО

Боец смешанного стиля Ильяс Якубов отправился в зону специальной военной операции из СИЗО, уголовное дело против него прекратили. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Уголовное дело против Якубова прекратили, его забрали на СВО», — сообщил источник.

Якубова ранее арестовали за оправдание терроризма, он находился в СИЗО с октября 2023 года. В итоге 31-летний спортсмен добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти либо вражды, чтобы подать прошение о подписании контракта с Минобороны, так как «террористическая статья» сделать это не позволяла.

По данным следствия, боец опубликовал в социальной сети Instagram* видео своей тренировки под высказывания террориста Шамиля Басаева. Позднее Якубов удалил ролик, однако его на тот момент уже объявили в розыск и впоследствии задержали.

В августе 2024 года спортсмена внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.