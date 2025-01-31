Внеочередное заседание Совета депутатов прошло в Ленинском округе

На собрании присутствовали глава муниципалитета Станислав Каторов и председатель контрольно-счетной палаты Елена Егорова. Главным вопросом повестки стало рассмотрение отчета начальника управления МВД по округу Сергея Астахова.

По итогам оперативной служебной деятельности за 2024 год управление МВД Ленинского округа впервые стало лучшим в Подмосковье. Глава Совета депутатов Сергей Радченко поблагодарил за работу Сергея Астахова и коллектив участковых уполномоченных.

Важной темой заседания стало обсуждение подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества и организации в городском округе патриотических мероприятий в течение года. Глава муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул, что этот комплекс мероприятий должен содержать определенную дорожную карту, которая станет основой для работы администрации.

«Мы планируем активно сотрудничать с образовательными учреждениями, родителями и общественно-патриотическими организациями, чтобы создать атмосферу единения и поддержки, в знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции», — сказал Станислав Каторов.