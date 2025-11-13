Власти Подольска выделили волонтерам помещение для приготовления еды бойцам СВО

В Подольске при поддержке главы городского округа Григория Артамонова обустроили новую кухню для волонтерского движения «Ангелы фронта». Она находится на площадке Молодежного центра «Территория будущего» в микрорайоне Силикатная.

Активисты разработали широкое и полезное меню, в которое вошли сытные молочные каши, картофельное пюре и разнообразные супы.

Теперь волонтеры наращивают производство сухих пайков для бойцов, стараясь разнообразить меню новинками. Процесс отлажен до мелочей, здесь делают все от сушки овощей и мяса до фасовки готовых рационов. Затем передают с гуманитарным грузом на СВО.

Ранее систему радиоэлектронной борьбы отправили из Подольска в зону специальной военной операции бойцам мотострелкового полка. Гуманитарную помощь на Белгородское направление лично доставил волонтер движения «Благотворительная деятельность неравнодушных жителей микрорайон Климовск городского округа Подольск по поддержке участников СВО» Сергей Слободян. Также волонтеры передали военнослужащим на передовую инструменты, продукты, медикаменты и одежду.