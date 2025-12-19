Власти Подольска передали квадроцикл и багги бойцу СВО

Помощь фронту регулярно оказывают в городском округе — еженедельно из Подольска отправляют тонны гуманитарного груза. На этот раз председатель совета депутатов Игорь Науменков передал добровольцу Антону Кузнецову квадроцикл, багги и другие военнослужащим вещи.

Антон Кузнецов недавно подписал контракт с добровольческим корпусом и отправился на фронт. С начала специальной военной операции он участвовал в волонтерской деятельности, регулярно собирал и лично доставлял гуманитарные грузы в Донбасс. В сентябре Антон Кузнецов был избран депутатом окружного совета и вошел в комиссию по бюджету, налогам, поддержке производства и предпринимательства.