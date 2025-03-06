Власти Подольска отправили автомобили УАЗ и беспилотники бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции собрали в муниципалитете. Груз направили в части, где служат ребята из Подольска.

В состав гуманитарной помощи вошли автомашины УАЗ «Патриот», беспилотные летательные аппараты с комплектами связи, бензиновые генераторы, штурмовые медицинские рюкзаки и индивидуальные аптечки. Каждая просьба бойцов СВО была отработана адресно с теплом, заботой и искренним желанием помочь.

Глава городского округа Григорий Артамонов поблагодарил за помощь военного волонтера и предпринимателя Антона Кузнецова, депутата горсовета Андрея Черепенникова, председателя Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игоря Науменкова и всех неравнодушных жителей. «Благодаря вам необходимая техника и снаряжение окажутся там, где они нужнее всего», — сказал Григорий Артамонов.

Напомним, что необходимые вещи для участников СВО можно принести в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Посильную финансовую помощь принимает благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска».