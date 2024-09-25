Власти Курска потратят 11 млн рублей на защитную пленку для школьных окон

«Газета.ru»: в Курске окна школ оклеят защитной пленкой от обстрелов ВСУ

Окна школ и детсадов в Курске оклеят специальной пленкой, которая защитит стекла от взрывной волны во время атак со стороны Украины. На эти цели из бюджета города выделили 11 миллионов рублей, сообщила «Газета.ru» .

Замглавы Курска Сергей Котляров сообщил в письме координатору регионального отделения ЛДПР Алексею Томанову, что власти поддержали идею членов партии укрепить окна образовательных учреждений защитной пленкой. Работы уже начались.

«По итогам проведенного мониторинга площадей остекления образовательных организаций из бюджета города Курска выделены денежные средства в сумме 11 миллионов рублей», — сообщил чиновник.

Пленка должна укрепить стекла, так как на окна воздействует взрывная волна. В 2023 году во время обстрела курского села Козино здание школы осталось без остекления и электроснабжения. Дети не пострадали, потому что занимались дистанционно.