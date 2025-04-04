Власти Дмитрова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Дмитровского округа и Ассоциация ветеранов специальной военной операции Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественное подписание документа прошло в Красногорске.

Власти муниципалитета и ассоциация будут вести совместную работу по социальной и медицинской поддержке ветеранов СВО и их семей, содействию в реабилитации, переобучении и трудоустройстве, координации помощи на муниципальном уровне

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что муниципалитет активно помогает участникам СВО и их близким. В округе функционирует Центр поддержки участников СВО, где оказывается комплексная помощь военнослужащим. Дмитровское отделение ассоциации возглавляет участник СВО и основатель военно-патриотического клуба «Саланг» Владимир Гасков.

Напомним, инициатива создания ассоциации принадлежит президенту Владимиру Путину, а ее работу курирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Организация объединяет более 500 участников СВО.