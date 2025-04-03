Власти Балашихи подписали документ о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО

Соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Балашиха, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области и местными предприятиями подписали в Балашихе. Цель документа — создание системы поддержки для ветеранов СВО и их семей, а также содействие в реабилитации и трудоустройстве участников боевых действий.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что соглашение объединяет усилия администрации, бизнеса и общественных организаций для поддержки бойцов. Он подчеркнул важность внимания к военным, вернувшимся домой, и роль Ассоциации ветеранов СВО как связующего звена между государственными органами и защитниками Родины.

Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что в Балашихе активно поддерживают участников СВО и их семьи. Он отметил работу волонтерских организаций, фонда «Защитники Отечества» и увековечение памяти погибших героев. Подписание соглашения с ассоциацией — еще один шаг к созданию системы комплексной поддержки, включая переподготовку и трудоустройство ветеранов.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что Балашиха станет одним из опорных городов для работы. Он отметил активную помощь военнослужащим, их семьям, работу волонтерских движений и фонда «Защитники Отечества».

Поддержка ветеранов осуществляется в рамках региональной программы «Герои Подмосковья», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Балашиха активно участвует в федеральных инициативах по социальной адаптации ветеранов СВО, а подписанное соглашение станет важным шагом в развитии системы помощи защитникам Родины.