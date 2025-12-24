Вячеслав Фетисов вручил гумпомощь и пообщался с семьями бойцов СВО в Подольске

Подольск продолжает заботиться об участниках специальной военной операции, которые шаг за шагом приближают победу благодаря гуманитарной помощи от главы Подольска Григория Артамонова и жителей округа. Тактическое оборудование передали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель совета депутатов Игорь Науменков и заместитель главы Ольга Шашкова.

Среди техники, которую получат военнослужащие, были комплекс «Булат», два квадрокоптера «Мавик», тепловизионный и коллиматорный прицелы, а также две рации.

Квадрокоптер «Мавик» вручили жене участника СВО с позывным Куман Светлане Мясиной, председателю комитета семей воинов Отечества. Этот дрон очень необходим для выполнения боевых задач взводу, находящемуся в Луганской области на Купянском направлении.

«Они уже знают, что я им привезу на следующей недели эту посылку, поэтому безумно благодарны нашему городу за такую оперативную, быструю помощь», — рассказала Светлана Мясина.

Супруга военнослужащего с позывным Хорек Ирина Кохановская обратилась за помощью к главе округа. На ее просьбу откликнулись за считанные дни. Ирине передали комплекс «Булат», который отправится в ближайшие дни на Святово-Купянское направление.