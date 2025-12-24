Вячеслав Фетисов вручил гумпомощь и пообщался с семьями бойцов СВО в Подольске
Подольск продолжает заботиться об участниках специальной военной операции, которые шаг за шагом приближают победу благодаря гуманитарной помощи от главы Подольска Григория Артамонова и жителей округа. Тактическое оборудование передали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель совета депутатов Игорь Науменков и заместитель главы Ольга Шашкова.
Среди техники, которую получат военнослужащие, были комплекс «Булат», два квадрокоптера «Мавик», тепловизионный и коллиматорный прицелы, а также две рации.
Квадрокоптер «Мавик» вручили жене участника СВО с позывным Куман Светлане Мясиной, председателю комитета семей воинов Отечества. Этот дрон очень необходим для выполнения боевых задач взводу, находящемуся в Луганской области на Купянском направлении.
«Они уже знают, что я им привезу на следующей недели эту посылку, поэтому безумно благодарны нашему городу за такую оперативную, быструю помощь», — рассказала Светлана Мясина.
Супруга военнослужащего с позывным Хорек Ирина Кохановская обратилась за помощью к главе округа. На ее просьбу откликнулись за считанные дни. Ирине передали комплекс «Булат», который отправится в ближайшие дни на Святово-Купянское направление.
Боец с позывным Заяц, мобилизованный в 2022 году, служит на Херсонском направлении. Он лично забрал тактическое оборудование — рации, тепловизор и коллиматорный прицел. В непростых армейских условиях героя поддерживает его жена Яна. 9 декабря они официально стали семьей. Вячеслав Фетисов поздравил молодых с заключением брака.
Помощь также получил доброволец с позывным Глевский. Он с 2023 года служит в разведывательно-штурмовой бригаде «Ветераны» 1-го Добровольческого корпуса, которую особо отметил на прямой линии президент России Владимир Путин и поддержал идею о присвоении ей звания «Гвардейская».
На этом добрые дела Вячеслава Фетисова не закончились. Он принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» для детей участников СВО и в преддверии Нового года исполнит две мечты юных подольчан.