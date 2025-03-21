Вячеслав Фетисов передал в школьный музей Домодедова Книгу памяти

Церемонии торжественной передачи второго тома Книги памяти проходят во всех школах муниципалитета. На мероприятии в школе № 7 присутствовали глава Домодедова Евгения Хрусталева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов.

Директор школы № 7, командир Почетного караула ДМЦ «Альбатрос» и руководитель школьного музея получили экземпляры книги с именами более 15 тысяч защитников Родины. После торжественной части ученики провели для гостей экскурсию по школьному музею, рассказали им об истории Домодедова, а также о современных героях —участниках СВО. В честь одного из них в школе открыли Парту героя.

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева подчеркнула, что такие мероприятия способствуют формированию патриотизма у подрастающего поколения и помогают молодым людям понять важность исторической памяти.

Каждая страница Книги памяти — это не просто имена, а целые судьбы, подвиги и мужество тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее. Важно, чтобы молодежь знала и помнила о героизме своих предков, который стал основой нашей независимости и свободы.