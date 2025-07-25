Виртуальный музей обновят в Химках

В Химках идет работа над созданием обновленной версии виртуального музея. Новый портал станет цифровой энциклопедией города, в которой соберут уникальные архивы, фото, биографии героев и интерактивные экспозиции.

Совсем скоро у жителей Химок и всех интересующихся историей появится возможность снова заглянуть в прошлое — с экрана своего смартфона или компьютера. Обновленный виртуальный музей округа будет доступен уже в ближайшие месяцы.

Онлайн-платформа объединит в себе множество разделов: от Великой Отечественной войны и трудовых подвигов до достижений химчан в науке, культуре, образовании и спорте. Интерактивные экспозиции позволят буквально «погрузиться» в атмосферу разных эпох. Проект станет ценным ресурсом как для школьников, так и для взрослых: здесь можно будет готовиться к урокам истории, расширять кругозор или просто вспоминать важные вехи прошлого.

Одной из первых, кто активно включился в создание ресурса, стала муниципальный депутат Инна Монастырская. Она участвовала в записи интервью с ветеранами и помогала собирать архивные материалы. «В условиях современных событий, когда наши бойцы участвуют в СВО, важно сохранять память о подвигах прошлого. Этот проект поможет воспитывать патриотизм у молодежи», — отметила Инна Монастырская.

Сегодня над обновлением музея работает команда историков, разработчиков, педагогов и даже школьников. Контент проходит проверку экспертного совета, чтобы каждый раздел соответствовал исторической правде.

«Виртуальный музей востребован и удобен — особенно для тех, кто не может посетить экспозиции лично. Он помогает сохранить связь поколений и сделать историю ближе к каждому», — добавил депутат Николай Томашов.

Проект развивается в рамках программы «Успех V единстве поколений».