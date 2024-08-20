Виновного в ударе по Краматорску полковника ВСУ заочно внесли в перечень террористов

В список террористов и экстремистов попал украинский полковник Федор Ярошевич, которого обвиняют в массовых убийствах. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

Ярошевича заочно обвинили в ракетном ударе по Краматорску, в результате которого погибли не менее 50 человек. Московский суд заочно арестовал полковника ВСУ по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее в список террористов и экстремистов включили организацию «Русский добровольческий корпус»*, сообщил RT. Боевики устраивали рейды в Белгородской области.

По словам главреда МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, в РДК* входили кадровые военнослужащие ВСУ. Она отметила, что перед атакой Козинки боевики общались между собой на на украинском языке.