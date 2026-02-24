Видеолетопись о героях СВО создали в Наро-Фоминске

В День защитника Отечества в парке Победы запустили видеолетопись о погибших земляках. Экран в амфитеатре вместил больше 190 историй бойцов из Наро-Фоминского округа.

Сюда пришли те, для кого эти герои были родными людьми. Родители, жены, дети, братья и сестры погибших военных собрались у экрана. Минутой молчания почтили память тех, кто остался верен присяге. Каждое имя на экране — это чья-то жизнь, отданная за Родину.

Хроника проекта идет почти час, но создатели обещают продолжить работу.

«Уже к 9 мая мы дополним фильм. Продолжаем собирать информацию. Чтобы знали, чтобы помнили», — рассказали организаторы.

Особый смысл этой встрече придала история создания видео. Проект появился благодаря Татьяне Ковалевой, потерявшей мужа в июле 2023 года. Командир зенитной ракетной батареи отдал жизнь в зоне спецоперации. Его семья приехала в парк, чтобы разделить с другими этот важный и трагический момент.