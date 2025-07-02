Видеолекторий о подвиге Николая Гастелло провели в Химках

Членам клуба и школьникам показали архивные кадры и отрывки из документальных фильмов о Герое Советского Союза. Помимо этого, присутствующие узнали, на каком самолете летал Николай Гастелло и за какой подвиг получил почетную государственную награду.

«Подвиг Гастелло стал символом высочайшего мужества советского солдата. Такую память нельзя измерить годами, она передается от поколения к поколению, как вечная искра долга и любви к Родине. Именно в таких встречах мы формируем тот самый неравнодушный взгляд у молодежи, который делает страну сильной изнутри», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие стало частью патриотической программы. Ее лозунг «Успех V единстве поколений» обозначает главную цель проекта — сохранить прошлое нашей страны и ее настоящее.

«Сегодня, когда в зоне специальной военной операции вновь звучат имена героев, мы прекрасно осознаем: история повторяется в других формах, но с тем же смыслом — стоять до конца за Родину, за правду, за мир», — рассказал депутат Химок Николай Томашов.