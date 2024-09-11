Видео с танцами под Цоя нашли в телефоне погибшего под Курском бойца ВСУ

Спецназ «Ахмат» выложил видео из смартфона бойца ВСУ, уничтоженного под Курском

Бойцы 1-го штурмового отряда спецназа «Ахмат» опубликовали видео из смартфона бойца ВСУ, ликвидированного в Курской области. Ролик выложили в Telegram-канале формирования.

На видео погибший украинский военный танцевал вместе с побратимами под песню Виктора Цоя «Группа крови». Творчество Цоя на Украине находится под негласным запретом.

«Все, кроме одного на этом видео, были нами уничтожены. Персонаж танцующий с гражданским взят в плен!» — уточнил автор поста.

В солдате, который плясал вместе с гражданскими и попал в плен, узнали боевика 61-й бригады ВСУ Виталия Панченко, сообщила «Российская газета». По информации издания, боевики похищал и избивал мирных жителей в Курской области.

Сама запись, предположительно, была сделана весной на Украине. На фоне видны голые деревья.

В начале лета во Львове украинка разозлилась, услышав, что играющий на гитаре подросток пел на русском языке песни Цоя.