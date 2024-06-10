Видео с попыткой ВСУ атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе появилось в Сети

Baza: ВСУ атаковали дронами буксир и баржу в Таганрогском заливе 8 июня

Украинские боевики попытались ударить по буксиру и барже в Таганрогском заливе с помощью БПЛА. Видеозапись с атакой опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что рядом с судном появилась световая вспышка, а затем возникли искры. После этого с правого борта обрушилась часть конструкций буксира.

«Взрыв, искры полетели», — отметил один из очевидцев.

Авторы канала также прикрепили фотографии с повреждениями внутри буксира. В одной из комнат выбило стекла, а вещи разбросало по полу. В издании отметили, что ВСУ атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» вечером 8 июня. По информации канала, из-за удара два члена экипажа получили легкие осколочные ранения. После атаки буксир вернулся в порт Азов в Ростовской области.

Ранее российские военнослужащие уничтожили над Навлинским районом Брянской области три украинских дрона. Никто из местных жителей не пострадал, обломки БПЛА не оставили разрушений на земле.

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