Ветераны СВО выступили перед школьниками округа Пушкинский

Встреча учеников седьмых и девятых классов с участниками специальной военной операции прошла 17 марта в Образовательном комплексе № 11. Леонид Соболев и Сергей Ермаков поделились историями о жизни на передовой.

Гости рассказали школьникам о трудностях и испытаниях, через которые им пришлось пройти, а также о значении стойкости духа и взаимовыручки. В теплой атмосфере ребята задавали вопросы, а ветераны сделали акцент на таких качествах, как патриотизм, дисциплина и сила характера.

Особый интерес вызвала практическая часть: учащиеся смогли примерить бронежилет и подержать в руках настоящее оружие. Кроме того, ученики и педагоги подготовили гуманитарную помощь, которую отправят на передовую.

В мероприятии также приняли участие активисты местного отделения «Движения Первых». Такие встречи помогают сохранять историческую память и формировать у молодежи верные нравственные ориентиры.