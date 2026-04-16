Ветераны СВО в Солнечногорске поздравили новобранцев с весенним призывом

Торжественное мероприятие «День призывника» прошло 15 апреля в коворкинг-центре «Альянс». С напутственными словами к призывникам обратились члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции, депутаты и сотрудники военного комиссариата.

В событии приняли участие будущие защитники Отечества, члены местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, кадеты, юнармейцы, депутат Совета депутатов округа Татьяна Дворядкина, сотрудник местного военного комиссариата Владимир Залетов и начальник отдела патриотического воспитания молодежного центра «Подсолнух» Светлана Ловцева.

«Молодые люди, пополняющие ряды Вооруженных Сил, не просто осваивают современную боевую технику и охраняют границы — прежде всего, они защищают свой дом, свои семьи и свою малую Родину. Уверен, что каждый из призывников пройдет этот путь с достоинством и честью. Весенняя кампания уже перешла в активную фазу: на днях состоялась первая отправка 15 человек на сборный пункт, откуда ребята будут распределены по воинским частям для прохождения службы», — отметил Владимир Залетов.

После выступлений юнармейцы исполнили патриотическую песню. Также прошла церемония вручения медалей «Юнармейская доблесть», а новобранцам передали памятные сувениры.