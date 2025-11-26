Ветераны СВО в Красногорске посетили производство гипсовых материалов

Для ветеранов СВО в Ленинском округе организовали экскурсию по производству «Гипсобетон» в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области». Мероприятие направлено на знакомство военнослужащих с потенциальными рабочими местами и условиями труда.

«Гипсобетон» — ведущее предприятие в Центральном округе по производству гипсовых материалов.

«Как социально ориентированное предприятие, мы понимаем, что ребята, возвращающиеся со специальной военной операции, нуждаются в заботе и внимании. Наш завод готов оказать содействие и выполнить взятые на себя обязательства. Мы не только сохраняем рабочие места за мобилизованными сотрудниками, но и готовы предоставить трудоустройство другим участникам СВО после их возвращения», — рассказала директор по управлению персоналом завода «Гипсобетон» Галия Бударина.

Ветеранам показали основные цеха, включая цех варки гипса и производство сухих строительных смесей, и продемонстрировали работу роботизированного оборудования.

«Очень масштабное и интересное производство. Экскурсия оказалась весьма информативной и познавательной. Если кому-то будет интересно такое направление, то я порекомендую это предприятие», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

Завод предлагает множество вакансий — от рабочих до руководителей с профильным образованием. Предприятие участвует в благотворительных акциях, отправляет груз в Курскую область, поддерживает бойцов СВО и их семьи.