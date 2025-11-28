Ветераны СВО в Котельниках провели концерт в Доме культуры «Силикат»

В Доме культуры «Силикат» в Котельниках ветераны СВО подготовили патриотический концерт «Время выбрало нас». Мероприятие посвятили мужеству и стойкости российских военных.

Главным событием стало выступление военно-патриотической группы «Дозор». Коллектив создали при поддержке Ассоциации ветеранов боевых действий. Его участники не понаслышке знают о специальной военной операции. Они воевали на фронте, общались с военнослужащими. Тексты вдохновлены подвигами бойцов, верностью и любовью к Отечеству.

Со своей программой перед гостями выступила известная исполнительница лирического шансона Любовь Попова.

Концерт посетили участники специальной военной операции, а также учащиеся местных школ.