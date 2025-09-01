Ветераны СВО в Коломне и Озерах проводили в первый класс детей погибших бойцов

Участники местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья решили поддержать в День знаний детей боевых товарищей, чьи отцы погибли в зоне СВО. Они проводили первоклассников на торжественные линейки 1 сентября.

Ветеран спецоперации Сергей Голиусов сопровождал в радужненскую школу Маргариту, которая впервые переступила порог образовательного учреждения. Участник СВО пожелал всем школьникам учиться на «отлично», а родителям — крепкого здоровья, терпения и благополучия.

Руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев в Озерах проводил в первый класс двойняшек Давида и Талиба. Ветеран призвал ребят всегда помнить о семейных ценностях и о культуре и традициях своей страны.

«Не забывайте о них, чтите их и любите свою Родину», — обратился к школьникам Алексей Каратеев.