Ветераны СВО в Химках проводили детей погибших бойцов в первый класс

В Химках первоклассники из семей участников спецоперации впервые пошли в школу. Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров совместно с ветеранами Владиславом Степушиным и Дмитрием Фризеном проводили ребят в новый жизненный этап, в мир знаний.

Среди тех, кто впервые переступил порог школы, были дочь погибшего героя Регина Мифтахова, она поступила в «Лигу первых». Сын участника СВО Иван Мосеенков, стал учеником «Тридцать первой школы», а Ксения Пекина начала учебу в Аэрокосмическом лицее. Ребята не только приняли участие в праздничных мероприятиях, но и выполнили свои первые творческие задания, познакомились с педагогами и новыми друзьями.

«Дети — это самое ценное, что есть в нашей жизни. Они — наше будущее, наша надежда и опора. Дети — наше все. Поэтому очень важно сказать им словам напутствия, чтобы они никогда не сдавались и уверенно смотрели в будущее», — отметил Александр Александров.

Кроме того ветераны провели «Разговоры о важном» для старшеклассников, где поделились историями о мужестве и подвигах героев СВО. Эти встречи направлены на воспитание патриотизма и чувства гордости за страну у подрастающего поколения