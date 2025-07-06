Ветераны СВО в Химках пройдут обучение по программе «Герои Подмосковья»

На заседании Общественного совета Московской области утвердили список финалистов региональной программы «Герои Подмосковья». В числе ветеранов СВО, которые пройдут обучение по специально разработанной программе, — участники спецоперации из Химок.

Александр Александров стал добровольцем в октябре 2022 года. Он руководит отделением Ассоциации ветеранов СВО в Химках, помогает бойцам на передовой и принимает участие в патриотических мероприятия округа.

Шамиль Хабибуллин также отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. Он присоединился к Ассоциации, а в свободное время путешествует по России на автомобиле.

«Решил, что хочу и могу защищать Родину. Я и многие мои ровесники записались в добровольцы», — поделился ветеран.

Программа «Герои Подмосковья» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее главная цель — сформировать новое поколение сильных и ответственных управленцев.

В сентябре финалисты приступят к годовому обучению по очно-заочной программе. Они изучат нормативно-правовую базу и принципы управления регионом. Каждому участнику назначили опытных наставников из членов правительства, муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы.