Ветераны СВО в Дубне проведут уроки безопасности для воспитанников детских садов

В Дубне запустили новый цикл уроков безопасности от ветеранов СВО. Бойцы будут встречаться со школьниками и воспитанниками детских садов, чтобы рассказать об опасных предметах.

Дети узнают, как за обычной шоколадкой или конфеткой могут скрываться опасные предметы. Они покажут пакетики сока, которые злоумышленники минируют взрывчатыми веществами.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков наглядно продемонстрировал опасность, имитировав взрыв с помощью муляжа с огнем.

«Мы детям покажем, расскажем и объясним, что даже приближаться к таким опасным предметам нельзя», — сказал представитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Павельев.

Во время первого урока в детском саду «Росинка» ребятам рассказали, что опасными предметами могут стать деньги, игрушки и шоколадки. Поэтому с земли ничего нельзя поднимать.

Отметим, в ближайшее время подобные уроки пройдут и в других образовательных учреждениях в Дубне.