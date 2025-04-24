Ветераны СВО станут участниками «Диктанта Победы» в Реутове

Масштабная международная акция «Диктант Победы» пройдет в муниципалитете 25 апреля. В этом году к ней присоединятся члены местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Председатель организации Александр Манаенко отметил, что ветераны СВО считают большой честью внести свой вклад в сохранение исторической памяти. «Мы, прошедшие через современные испытания, особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важно передавать правду о защитниках Отечества», — сказал Александр Манаенко.

Организованный партией «Единая Россия» диктант в этом году включает вопросы не только о событиях Великой Отечественной войны, но и о современных подвигах российских военных. Ветераны СВО смогут поделиться личным опытом с молодыми участниками акции.

В Реутове в этом году организовано рекордное количество площадок — 17. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне смогут все желающие. Все подробности и регистрация доступны на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.