Ветераны СВО станут наставниками для молодежи Богородского округа

В головном офисе Ассоциации ветеранов СВО Московской области 28 апреля подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ объединил Ассоциацию, Фонд «Забота» и Центр допризывной подготовки молодежи Богородского округа.

На рабочей встрече присутствовали директор Центра Сергей Чобот, исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова и депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов. Участники обсудили, как выстроить совместную работу.

Для ветеранов СВО партнерство дает возможность применить боевой опыт в педагогике и наставничестве. Договор также включает социальную, психологическую и методическую поддержку бойцов. Помощь поможет им вернуться к мирной жизни через активную работу с подрастающим поколением.

Молодежь Богородского округа получит более качественное патриотическое воспитание и допризывную подготовку на основе реального боевого опыта. У юных жителей сформируют уважение к защитникам Отечества.

«Это соглашение — важный шаг к созданию системы взаимной поддержки. Ветераны передают знания и опыт молодежи, а общество и государство гарантируют бойцам внимание, заботу и достойное место в жизни округа», — отметил Сергей Чобот.