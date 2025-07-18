Ветераны СВО с инвалидностью освоили яхтинг в Солнечногорске

В яхт-клубе на озере Сенеж в Солнечногорске состоялось первое занятие по яхтингу для участников специальной военной операции, получивших инвалидность. Они учились управлять парусными катамаранами под руководством опытного инструктора.

Организовали мастер-класс в рамках программы комплексной реабилитации Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска, АНО «Межотраслевой институт реабилитации — реабилитационное сообщество» и Фонд «Защитники Отечества» при поддержке яхт-клуба «Сенеж». Участники мероприятия не только управляли парусами, но и испытали свои силы на сапбордах. Поддержать их пришли родные и близкие.

«В Солнечногорске создаем новые возможности для наших защитников. Двигательная активность, спорт в компании единомышленников — это позитивный опыт, который помогает черпать силы и двигаться вперед. Мы хотим, чтобы наши герои чувствовали, мы — рядом, и сделаем все возможное, чтобы помочь», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава округа также отметил, что в планах — развитие не только различных направлений реабилитации, но и адаптивных видов спорта. Кроме того, запланировано предоставление санаторно-курортного лечения для участников спецоперации.

«В своей практике мы используем активные виды деятельности: творчество, инклюзивные автопутешествия, яхтинг, дайвинг, туризм. Социальная активность ускоряет процесс интеграции ветеранов в мирную жизнь, и мы им в этом помогаем», — рассказал руководитель АНО «Межотраслевой институт реабилитации — реабилитационное сообщество», психолог-реабилитолог Дмитрий Павленко.

Напомним, что в Солнечногорске работает Единый центр поддержки участников СВО, где можно получить психологическую помощь, содействие в реабилитации, адаптации и трудоустройстве, а также записаться на индивидуальные консультации и групповые встречи. Центр расположен в торговом центре «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22 А, 1 этаж. О том, как присоединиться к Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска можно узнать по телефону: 8 (966) 966-033-70.