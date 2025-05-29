Ветераны СВО проверили маршруты для маломобильных жителей в Видном

В Видном провели обследование нескольких территорий по адресам проживания участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию после ранений. Главной задачей комиссии, назначенной главой Ленинского округа, было выявить проблемные участки доступной среды, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Участник СВО Азамат Алимардонов сообщил, что во дворе, как и во многих новых жилых комплексах, наблюдается проблема с парковкой.

«Мне приходится оставлять машину далеко от дома и долго идти до подъезда. Особенно это опасно зимой из-за гололеда. Я обращался в управляющую компанию с просьбой выделить мне парковочное место, но ответа не получил. Тогда я обратился в Ассоциацию ветеранов боевых действий Ленинского округа и администрацию, где пообещали помочь», — рассказал Алимардонов.

По поручению главы округа Станислава Каторова проблему решили рассмотреть комплексно — комиссия проследила весь маршрут ветерана от подъезда до основных социальных объектов, которыми он пользуется. Были проверены наличие пандусов, пониженных бордюров, перил и других элементов безбарьерной среды в местах проживания участников СВО.

«Мы прошли маршрутом, которым часто пользуются наши жители, имеющие инвалидность, и другие маломобильные категории граждан — к магазину продуктов, аптеке, поликлинике. Мы увидели, что в основном доступность городской среды по данным адресам соответствует нормативам. Ряд обнаруженных недочетов взяли в работу и в ближайшее время вместе с коллегами их устраним», — сообщила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Что касается просьбы Азамата Алимардонова, она добавила, что парковочные места для инвалидов во дворах многоквартирных домов есть, однако проблема в том, что их часто занимают люди без соответствующих прав. Для решения вопроса планируется рассмотреть возможность эвакуации неправомерно припаркованных автомобилей на штрафстоянку.