Ветераны СВО провели занятие по тактической медицине в Павловском Посаде
12 августа мероприятие посетил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Урок организовали совместно с молодежными объединениями муниципалитета и Ассоциацией ветеранов СВО.
Обучающее занятие провели под руководством Романа Фаленкова. План совместной работы наметили еще на прошлой неделе.
Главная ценность мероприятия — в передаче реального боевого опыта. Инструкторы делились не учебными тезисами, а проверенными на практике знаниями. Такой подход вызывает у молодежи особое доверие: ребята не просто слушали, а активно отрабатывали навыки и задавали важные вопросы.
Организаторы отметили интерес со стороны участников. Слушатели остались довольны форматом и заряжены на дальнейшую работу. Подобные мероприятия — яркий пример преемственности поколений: защитники Отечества становятся наставниками для молодежи, передавая не только умения, но и важные жизненные ориентиры.