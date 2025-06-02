Ветераны СВО провели занятие по начальной военной подготовке в Раменском

Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа и местного отделения «Боевого братства» провели очередной урок начальной военной подготовки. Жители освоили базовые навыки обращения с оружием.

Также ветераны боевых действий обучили собравшихся тактическим приемам и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал организатор занятий по начальной военной подготовке, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик, люди приезжают на тренировки целыми семьями.

«Выходные можно проводить по-разному. Кто-то предпочитает лежать на диване, а кто-то любит активный отдых на свежем воздухе. Также занятия посещают горожане, решившие подписать контракт на военную службу», — поделился Александр Кулик.

Отметим, что уроки военной подготовки становятся все более востребованными, в том числе среди подрастающего поколения.