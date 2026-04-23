Ветераны СВО провели встречу со школьниками Воскресенска ко Дню Победы

В Москворецкой гимназии в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» прошел классный час. Среди гостей были руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура и ветеран Олег Ивашкин.

Школьникам рассказали о настоящем героизме, суровых военных буднях и невероятной стойкости защитников Родины. Вместе с гостями они размышляли, почему так важно помнить, какой ценой досталась Победа, и как примеры из прошлого помогают воспитать в себе характер. Ребята читали стихи, слушали фронтовые письма и общались с ветеранами.

Классный час стал важным звеном в воспитательной работе. Он напомнил: без уважения к истории и мужества в настоящем невозможен ни личный успех, ни будущее всей страны.

Проект «Успех в единстве поколений» снова подтвердил: связь между поколениями остается самой прочной опорой патриотического воспитания.