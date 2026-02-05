Ветераны СВО провели урок мужества в Серпухове

Объединяющая поколения встреча прошла 4 февраля в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». Серпуховичи «серебряного» возраста пообщались с участниками специальной военной операции Альбертом и Сергеем.

В беседе также приняли участие советник главы городского округа, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева и депутат окружного совета Андрей Тихонов.

Ветераны СВО поделились историями о службе, рассказав, как важна для солдата на передовой любая поддержка и каждая весточка из дома. Участники встречи посмотрели видеоролики о буднях защитников Отечества и послушали трогательные стихи в исполнении бойцов СВО и матери павшего героя Валентины Карабахциевой.

Отдельную часть мероприятия посвятили волонтерской инициативе жительниц Серпухова, которые совмещают рукоделие с помощью фронту. В ближайшее время активистки отправят военнослужащим очередную партию теплых носков собственного производства.